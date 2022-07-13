شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة يظهر للمرة الأولى حكما للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى وسموحة فى إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء بالإسماعيلية.

حيث سيدير اللقاء نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه هشام الدسوقى مساعد أول ومحمد محمود لطفى مساعد ثان ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد عادل وأسامه السيد.

وتعتبر هذه المباراة هى الأولى لنادر قمر الدولة التى يديرها للإسماعيلى فى تاريخه بالرغم من ظهوره داخل الملاعب المصرية منذ موسم 2012 / 2013، لكن تواجد فى العديد من مباريات الدراويش كمساعد سواء حكمًا رابعًا أو خامسا بالإضافة إلى حكمًا للفيديو.

وكان قمر الدولة حكمًا خامسا خلال مباراة الإسماعيلي وسموحه التى أقيمت يوم 1 مارس 2018 وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري العام موسم 2017 / 2018.

وجدير بالذكر أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمزة الجمل، أعلن قائمته لهذه المباراة التى ضمت 22 لاعبًا ليس بينهم من عماد حمدى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد بن خماسة، بالإضافة إلى خروج محمد الشامى وأحمد مصطفى لتعرضهما للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.