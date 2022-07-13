شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: أغلقنا باب الرحيل أمام بسام والزنارى ولن نفرط فى أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن ناديه قرر غلق باب الرحيل أمام أى لاعب من القوام الأساسى، وذلك بعد تلقى عدد من نجوم الفريق عروضاً خارجية من الأهلى والزمالك وأبرزهم، محمد بسام حارس المرمى ومصطفى الزنارى.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: فريق الطلائع الآن فى المركز السادس ونسير بخطى ثابتة، كنا قريبين جداً من الفوز على بيراميدز والمنافسة على المربع الذهبى، الفريق أصبح له شخصية وهوية والفرق بتعمل له حساب وهذا هو الهدف الذى بنيته ونحارب من أجله ونسعى للحفاظ عليه في الموسم المقبل من خلال الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

وأضاف: أهم طلباتى من مجلس الإدارة فى الجلسة الأخيرة كان الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، والإدارة استجابت وأغلقنا الباب أمام رحيل أى لاعب من طلائع الجيش.

وواصل: عندما توليت الإدارة الفنية لطلائع الجيش كان الهدف البقاء فى الدورى ولكنى وضعت هدفا جديدا، وهو التواجد فى مراكز متقدمة، الهدف كان واضحاً للجميع، لدينا من الأدوات ما يكفى للنجاح وكذلك القدرات المادية للمنافسة وأحد أهداف مشروعنا هو الإبقاء على القوام الرئيسي والتدعيم بعد ذلك ومجلس الإدارة اقتنع بهذا الأمر تماماً.

واختتم: أسعى لتحقيق نفس النجاح الذي حققته مع حرس الحدود في 5 مواسم لم يرحل خلالهم أي لاعب من القوام الأساسي، وباب الرحيل مغلق أمام بسام والزناري، لأننا لن نستطيع تعويض أولئك اللاعبين، خاصة وأنهم انسجموا مع الفريق وحفظوا أسلوبي، وسنقوم بترضيتهم من الناحية المادية، أغلقنا الباب أمام كل الأندية.