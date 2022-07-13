ما هو موعد حسم انتقال ليفاندوفسكي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

أصبح نادي برشلونة الإسباني قاب قوسين أو أدنى من حسم صفقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلال أيام معدودة.



النادي الكتالوني تقدم بأكثر من عرض لجلب صاحب الـ33 عاما إلى ملعب كامب نو هذا الصيف، لكنه لم يحصل حتى الآن على موافقة نظيره الألماني.

ورغم طلب ليفاندوفسكي الرحيل رسميا عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الأخير ظل يمني نفسه بإقناع اللاعب بالعدول عن رغبته.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة بصدد الظفر بتوقيع ليفاندوفسكي خلال فترة وجيزة، وبالتحديد هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه من المحتمل إعلان البارسا عن ضم أفضل لاعب في العالم آخر عامين، قبل يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية بأن البارسا سيتقدم بعرض أخير، تبلغ قيمته حوالي 50 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية، لإقناع بطل البوندسليجا بالموافقة على بيع لاعبه.

وكثفت الإدارة الكتالونية جهودها في سوق الانتقالات هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث ظفرت مؤخرا بتوقيع الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن مجانا.

يذكر أن ليفاندوفسكي مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل حال استمراره بملعب أليانز أرينا.