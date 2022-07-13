صحيفة: برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد على سعر النجم دي يونغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع مانشستر يونايتد، على قيمة انتقال لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.



واتفق الناديان على أن يبلغ الرقم الإجمالي للصفقة، 85 مليون يورو بالمتغيرات، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونغ بالانتقال إلى أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ يشعر بالامتنان لاهتمام مانشستر يونايتد، ويدرك أن برشلونة يريد بيعه لأسباب اقتصادية، إلا أنه مستاء من موقف البارسا.

وأوضحت أن الاتفاق بين الناديين حدث بالأمس الاثنين، عقب اجتماع ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي للمانيو، وجون مورتوج، مدير كرة القدم في النادي، مع مسؤولي برشلونة ماتيو أليماني وجوردي كرويف ورافا يوستي، في مطعم تريتون بالقرب من الكامب نو.

وذكرت الصحيفة أن أليماني ذهب إلى المدينة الرياضية بالأمس عقب الاجتماع، وعقد لقاء مع المدرب تشافي هيرنانديز، وأبلغه بالاتفاق الذي حدث مع مسؤولي مانشستر يونايتد.