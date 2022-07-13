شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أهلى الكرة الجميلة بتاع زمان رجع.. وعتاب صغير لـ على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى أحمد شوبير على الفوز الكبير الذى حققه النادى الأهلى بالأمس على فيوتشر، فى مباراة الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: كنت مستمتعاً خلال مشاهدتى للمباراة شكل الكرة كانت جميلة، وعتابى لعلى ماهر أنه أفرط فى الدفاع، ولديه توليفة جيدة بوجود عمر كمال وبوبو، لكنه فضل تواجد محمود شعبان لأدائه فى مباراة الرابطة، لكن فى الشوط الثانى أدار اللقاء بشكل جيد لكن الأهلى كان فايق ورايق.

وأضاف نائب رئيس فيوتشر: أهلى زمان أهلى جميل، ولو لم يفز كنت هقول الأهلى لعب أفضل مبارياته لأن طريقة اللعب وبداية الهجمة وصناعة الهجمات والهدف الأول كان به إصرار كبير جداً والرابع كان به جماعية وتركيز وكرة جميلة وحلوة، الأهلى كان دائماً يهدر أول 45 دقيقة ويسجل فى الوقت الضائع لكن فى مباراة الأمس سجل مبكراً وحسام حسن مستواه فى تزايد مباراة بعد الأخرى، والأهلى تعرض الأمس لمحنة بخروج طاهر وهانى، ولكن اللى نزلوا كان فيهم البركة وكريم فؤاد شل حركة أحمد رفعت.

وواصل: علامات استفهام على تغيير فخري بدلاً من أفشة لأن هذا ليس مكان فخري وهو ما أدى إلى خلل في وسط الملعب، وسبب الهزيمة الثقيلة أن فيوتشر واجه الأهلي بثقة زائدة بعد الفوز بكأس الرابطة والتأهل للكونفدرالية، وهذا لا يمنعنا من الحديث عن الأهلي بالأمس معندوش غلطة في الملعب.

واختتم: صوت ريكاردو واصل للاعبين واستغل 6 أيام فقط، الأهلي لم يحصل على راحة في عيد الأضحى، أيام موسيماني كان الفريق يحصل على نصف الأيام راحة، كان هناك تدريب جيد وبالأمس الشناوي نجح في كل الاختبارات التي تعرض لها.