شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد بسام جدد تعاقده مع الطلائع 3 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعى على إذاعة أون تايم سبورت، إن محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، جدد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة، رغم انتشار أنباء مؤخراً عن اقتراب الحارس من التوقيع لنادى الزمالك.

من جانبه علق طارق العشرى المدير الفنى للطلائع على تجديد التعاقد مع محمد بسام قائلاً: الطلائع يسعى للإبقاء على كل عناصره وعدم التفريط فى أى لاعب خلال الفترة المقبلة، وهذا قرار مجلس الإدارة لنكمل على الوضع الذى نعمل به، خلال جلستى مع مجلس الإدارة اتفقنا على الإبقاء على القوام الرئيسى لأن هدفنا إنهاء الموسم الحالى فى موقع جيد وبناء شكل أفضل للموسم المقبل.

وأضاف العشرى عن تعادل الطلائع أمام بيراميدز 2/2: الطرد أثر علينا بلا شك أمام بيراميدز، إمكانياتهم قوية، وكنا قريبين من حصد نقاط المباراة، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ظروف أخر عشر دقائق والطرد الغير مبرر قلب نتيجة المباراة.

واختتم: المباراة كانت مغلقة تماماً قبل الطرد ولم يكن هناك فرص لبيراميدز، قدمنا مباراة تكتيكية كبيرة وأغلقنا كل مفاتيح لعب بيراميدز، رغم غياب بسام للإيقاف.