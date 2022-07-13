شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تنظم مسابقة "عباقرة سيتى" بجوائز مميزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية مسابقة عباقرة سيتى كلوب أو أقوى عيلة فى سيتى كلوب، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، من منطلق زيادة التفاعل والترابط بين الأعضاء بجانب خلق أجواء أسرية مبهجة بمناسبة العيد.

مسابقة عباقرة سيتى كلوب تتكون من مرحلتين الأولى اختيار العائلات عن طريق القرعة، والعائلة التى تحصل على عدد نقاط أكثر هى من تنتقل للمرحلة الثانية "النهائية".

وتتكون المرحلة الأولى من 3 فقرات "معلومات عامة وفنون ورياضة وأتوبيس كومبليت"، وكل سؤال بـ5 نقاط ما يعنى أن مجموع كل فقرة 25 نقطة وإجمالى الـ4 فقرات 100 نقطة.

وتتم الإجابة على هذه الأسئلة عن طريق السرعة مع استخدام "جرس" وتقوم العائلة التى تعرف الإجابة باستخدامهما لحل السؤال ولكل سؤال 15 ثانية فقط، ويكون مع الشخص الذى يدير المسابقة "صافرة" يستخدمها مع انتهاء المخصص لكل فقرة.

وحال التعادل يتم اللجوء إلى سؤال "فزورة" ومن يجيب عنها أولا هو الفائز.

وفى المرحلة الثانية تكون الأسئلة عبارة عن معلومات عامة وفنون ورياضة وأتوبيس كومبليت.

وخصصت أندية سيتى كلوب جوائز مميزة للفائزين في مسابقة عباقرة سيتي كلوب، ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب أقوى عيلة في سيتي بجانب 500 pieces puzzle، وشطرنج وبوكس حلويات " شيكولاتة أو كحك أو بسكويت".