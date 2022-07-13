شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: بوميل يصل القاهرة خلال 48 ساعة لتدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن الفرنسى باتريس بوميل سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل تولى مسئولية تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

وكثف مسئولو اتحاد الكرة وبالتحديد محمد بركات عضو مجلس الإدارة من مفاوضاته من الفرنسى باتريس بوميل المدير الفنى السابق لمنتخب كوت ديفوار لتولى تدريب المنتخب الأولمبى، بعد أن كان مرشحا فى وقت سابق لتدريب المنتخب الأول، إلا أنه بعد النجاح فى التعاقد مع المدرب البرتغالى الكبير روى فيتوريا لتدريب المنتخب الأول بدأ التفكير فى إقناع بوميل لتدريب المنتخب الأولمبى وهى المفاوضات التى يقودها محمد بركات حاليا.

ورغم إصرار بوميل على الاستمرار فى قيادة المنتخبات الكبيرة بعد أن قاد منتخب كوت ديفوار وحقق معهم نتائج جيدة، إلا أن اتحاد الكرة يكثف من جهوده لإقناع بوميل فى ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته كمدرب كبير قادر على قيادة جيل المنتخب الأولمبى فى ظل وجود رغبة من مسئولى اتحاد الكرة لاختيار أفضل الخيارات المتاحة فى كل المنتخبات.