شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتجاه لتعيين مدرب برتغالى للمنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك اتجاها داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم لتعيين مدرب برتغالى للمنتخب الأوليمبى، ومدير فنى برتغالى أيضاً للجبلاية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فيتوريا صنع إعجازاً مع النصر السعودى، لأنه كسب الدورى والسوبر السعودى، رغم قوة الدورى، ولديه 8 بطولات فى تاريخه التدريبى، قد يكون هناك مدرب برتغالى للمنتخب الأوليمبى، وكذلك مدير فنى برتغالى لاتحاد الكرة.

وأضاف: هناك بعض الأسماء تم طرحها حول مساعدى فيتوريا، وسيكون هناك مساعد مصرى البعض بيقول شوقى أو عادل مصطفى أو وائل رياض أو سيد معوض، وعقد فيتوريا 4 سنوات، وحال الفشل فى التأهل للمونديال سيرحل، ومعلوماتى أن مباراة مالاوى سيتم تأجيلها فى تصفيات أمم أفريقيا، الكاف يدرس موضوع التأجيل.

وحرص روى فيتوريا، المدير الفنى البرتغالى الجديد لمنتخب مصر، على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفنى المصرى إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026.

ونشر المدير الفنى البرتغالى فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة".

وأكمل روي فيتوريا: "إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر".

واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصرى لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".