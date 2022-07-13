شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدرس تأجيل مباراتى منتخب مصر أمام مالاوى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.

ومن المقرر أن يعلن الكاف هذا القرار خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى بعد الاستقرار عليه، لاسيما بعد تأجيل بطولة أمم افريقيا حتى يناير 2024.

وحال اعتماد كاف هذا القرار رسميا سيتم تأجيل مباراتى منتخب مصر أمام مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات لمدة 6 أشهر لتقام فى مارس من العام المقبل بدلا من سبتمبر المقبل، ما يمنح روى فيتوريا المدير الفنى الجديد فرصة للتعرف على اللاعبين بعد تولى المسئولية بشكل رسمى.

وحرص روى فيتوريا، المدير الفنى البرتغالى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفنى المصرى إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026، حيث نشر المدير الفنى البرتغالى فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه فى مسيرتى الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكانى 120 مليون نسمة"، إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر.. سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصرى لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".