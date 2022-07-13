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قصة صور.. أكرم يسرى يخطف قلوب جمهور اليد فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح أكرم يسرى لاعب منتخب اليد فى خطف قلوب محبى وعشاق كرة اليد المصرية من خلال أدائه المبهر، فى ضربة بداية كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى أمام الكاميرون .

كما منحه الأداء المبهر الذى ظهر عليه  فى أول مباراة بكاس الأمم الأفريقية لقب أفضل لاعب فى المباراة عن جدارة و استحقاق، لا سيما و أنه رمانة ميزان فريق الزمالك .

وحصل أكرم يسرى، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية التى اختتمت بالسعودية أكتوبر الماضى  برصيد 23 هدفا، من 29 تصويبة بنسبة 79%. 

أكرم يسرى لاعب يمتلك خبرات قوية ، حيث أنه لاعب يبذل قصارى جهده سواء فى المباريات أو التدريبات حتى نجح فى إقناع جميع مدربيه بإمكانياته .

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم منتخب اليد أكرم يسرى فى الصور التالية :

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أكرم يسرى
أكرم يسرى

 

أكرم توفيق فى حمام السباحة
أكرم توفيق فى حمام السباحة

 

أكرم يسرى 1
أكرم يسرى 1

 

أكرم يسرى و يحيى الدرع مع صديقهم
أكرم يسرى و يحيى الدرع مع صديقهم

 

أكرم يسرى ووالدته
أكرم يسرى ووالدته

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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