شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة تسويق بدر بانون بعد فشل انتقاله لنادى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري مسئولو النادي الأهلي محاولات لتسويق المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب في إنهاء مسيرته بالقميص الأحمر، لاسيما بعد فشل بانون في الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين الناديين، رغم ترحيب اللاعب في البداية.

وتوجد توصية من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة تسويق بدر بانون وعدم بقاؤه في الأهلي لأكثر من سبب أولها طبي وهو أن اللاعب قد لا يؤدي بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة بالتهابات في عضلة القلب وتسببت في غيابه عن الملاعب مدة 6 أشهر، وثانيها فني بسبب بطء بانون وضعف بنيانه الجسدي والثالث رغبة الإدارة في إفساح مكان بقائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين في مراكز الوسط والهجوم بدلا من خط الدفاع.