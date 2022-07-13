شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة تسويق بدر بانون بعد فشل انتقاله لنادى قطر والان مع تفاصيل الخبر
وتوجد توصية من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة تسويق بدر بانون وعدم بقاؤه في الأهلي لأكثر من سبب أولها طبي وهو أن اللاعب قد لا يؤدي بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة بالتهابات في عضلة القلب وتسببت في غيابه عن الملاعب مدة 6 أشهر، وثانيها فني بسبب بطء بانون وضعف بنيانه الجسدي والثالث رغبة الإدارة في إفساح مكان بقائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين في مراكز الوسط والهجوم بدلا من خط الدفاع.
وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.
الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.
وشارك بدر بانون فى 51 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، نجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفاً، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرة بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.