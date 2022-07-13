شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بحقه كاملا فى أزمة كهربا ويرفض الحلول الودية مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسكت إدارة نادي الزمالك بحقها كاملا في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 6 أشهر بسبب هروبه من الزمالك، وعدم سداد غرامة 2 مليون دولار التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية منذ يونيو 2019.

ورفضت إدارة الزمالك تدخلات بعض الوسطاء في الساعات الأخيرة الماضية وتحديدا عقب صدور قرار إيقاف اللاعب، وتمسكت إدارة النادي بالحصول علي الغرامة كاملة ورفضت الجدولة او التقسيط وذلك ردا علي تجاوزات كهربا في حق نادي الزمالك وجماهيره اثناء تواجده في الزمالك وعقب الرحيل.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة النادي بتصعيد الموقف في المحكمة الرياضية الدولية ولجنة التظلمات في حالة رفض اللاعب سداد الغرامة خلال الـ 6 شهور المقبلة وهي المهلة التي منحها الفيفا للاعب لكي يسدد قبل تغليظ العقوبات.

من ناحية أخرى رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو وردة، مهاجم الأهلى السابق والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات المقبلة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولى القلعة البيضاء تحفظوا على ضم عمرو وردة، مؤكدين أن الزمالك يسعى للتعاقد مع صفقات سوبر في قمة مستواه للمنافسة على حصد البطولات.

ورفض عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق، العرض المقدم من جانب أنورثوسيس القبرصي، لتجديد عقده المنتهي في الأول من شهر يوليو الجاري.

وانتهى عقد المصري عمرو وردة صاحب الـ28 عامًا، مع أنورثوسيس اليوناني في 1 يوليو الماضي، بعد قدومه من باوك اليوناني في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وذكر موقع "transfergeeks" القبرصي، أن يوجينيوس هامبولاس رئيس أنورثوسيس، يسعى للإبقاء على المصري عمرو وردة داخل صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023، لما قدمه من أداء قوي في الموسم الماضي.

وتقدم مسؤولو أنورثوسيس، بعرض مُغر للاعبه عمرو وردة، من أجل تجديد عقده المنتهي في 1 يوليو الماضي، لكن قوبل بالرفض من اللاعب المصري.