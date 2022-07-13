شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر مد معسكر الإسكندرية عقب لقاء سموحة اليوم.. وبرنامج خاص لهاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استمرار معسكر فريقه المغلق عقب لقاء سموحة، والمقرر إقامته مساء اليوم على ملعب الدراويش فى إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى العام.

يأتى ذلك لضيق الوقت بين مباراتى سموحة وفيوتشر، خاصة أن مواجهة الأخير الصاعد حديثا للمسابقة المحلية هذا الموسم ستكون يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المعروف أن الجمل قام بتخفيض الحمل البدنى على لاعبيه خلال التدريبات الجماعية حتى لا يتعرضون للإجهاد بسبب ضغط المباراتين المقبلتين.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدورى العام الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.