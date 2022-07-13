شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يبحث عن الفوز الأول مع فييرا أمام الجونة في الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبي فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق الجونة على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبي أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، بينما نجح الجونة في التعادل مع الأهلي بدون أهداف في نفس الجولة.

ويبحث البرازيلى فييرا المدير الفنى لنادى إنبى، عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولى من أجل إعادة الثقة للفريق الذى تعرض لـ4 هزائم متتالية تحت قيادته، اثنان في الدورى ومثلهما في كأس الرابطة.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 وخسر في 7 لقاءات.

فى المقابل، يبحث طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الساحلي عن تحقيق بداية مثالية والثلاث نقاط في أول مباراة له مع الفريق بعدما تم تعيينه خلفا لتامر مصطفى الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 11 مباراة.