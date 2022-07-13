ما هي مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

صحح الأهلي مساره في الدوري المصري بتحقيق فوز كبير على حساب نظيره فيوتشر (الثلاثاء) بنتيجة 4-0، في الجولة 24 من المسابقة.



وورفع الفوز على فيوتشر رصيد الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين خلف بيراميدز الثاني و6 نقاط خلف الزمالك المتصدر، مع امتلاك الفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين، قبل بدء التحضير لمواجهة صعبة ضد بيراميدز.

يستأنف الأهلي مبارياته القادمة في الدوري المصري ضد بيراميدز يوم السبت المقبل 16 يوليو/ تموز في إطار الجولة 25 من المسابقة بملعب الدفاع الجوي.

بعدها يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 21 يوليو الحالي في نهائي كأس مصر 2021.

ويكمل الأهلي مشواره في الدوري المصري يوم الأحد 24 يوليو، حين يستضيف الجونة بملعب السلام، في الجولة الـ26، قبل أن يحل ضيفا على مصر للمقاصة يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته على ملعب الكلية الحربية في الجولة الـ27.

بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل يستضيف الأهلي نظيره فاركو أحد يومي 2 أو 3 على ملعب السلام في الجولة 28 من الدوري المصري، قبل خروجه للقاء الاتحاد السكندري، على ملعب برج العرب، أحد يومي 6 أو 7 أغسطس، بالجولة الـ29.

في العاشر من شهر أغسطس يستضيف الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بملعب برج العرب، في الجولة الـ30، قبل أن يحل ضيفا على إيسترن كومباني يوم السبت 20 أغسطس على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ31.

وعند الجولة الـ32، يستضيف الأهلي نظيره إنبي، على ملعب السلام، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس، قبل أن يحل ضيفا على طلائع الجيش أحد يومي 26 أو 27 من الشهر نفسه، على ملعب برج العرب، في الجولة الـ32.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري المصري أحد يومي 29 أو 30 أغسطس المقبل، عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا، على ملعب السلام، في الجولة الـ34 والأخيرة.

ووفقا لذلك فإنه يتبقى فقط تحديد موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18، والتي تعارض موعدها مع نهائي كأس مصر بين الفريق الأحمر ونظيره الزمالك والمقرر يوم 21 يوليو الحالي، لكن من المقرر أن تقام في شهر أغسطس.