شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم ملف الأجانب بناء على طلب سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مناقشة ملف اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق الأحمر في الموسم الحالي، بناءا على توصية من البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الذي طلب إرجاء مناقشة ملف الأجانب في الوقت الراهن، في ظل انشغاله بتجهيز لاعبيه لخوض مباريات الدوري ورغبته في نقل أفكاره الخططية والتكتيكية للفريق، لاسيما أن ضيق الوقت بعد توليه المسئولية الفنية حرمه في نقل فكره إلى اللاعبين بشكل سريع في ظل خوض مباريات متتالية وعدم وجود وقت كافي لتغيير أسلوب لعب الأهلي.

ويرغب سواريز في متابعة كل اللاعبين الأجانب الموجودين في صفوف الأهلي بشكل دقيق قبل تقرير مصيرهم من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة الإدارة في إجراء تعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل ونيتها التخلص وتسويق أكثر من لاعب في الفترة القادمة، بعدما خرجوا من الحسابات الفنية للأهلي.

ويوجد أكثر من لاعب أجنبي مرشحين للرحيل عن الأهلي مثل بدر بانون الذي كان يرغب في خوض تجربة جديدة في الأهلي ولم تحسم الإدارة موقفه حتى الآن، وبيرسي تاو الذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الأحمر منذ الانضمام لصفوفه في الصيف الماضي، ونفس الوضع بالنسبة للموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي فشل في إثبات نفسه مع الأهلي، ولكن يرغب سواريز في إعادة تقييم كل اللاعبين الأجانب قبل حسم مصيرهم بالنادي.