شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام سموحة فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع سموحة على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بركلات الترجيح وحسم المركز الثالث في بطولة كأس الرابطة، في حين حقق سموحة الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر جولة.

ويأمل حمزة الجمل المدير الفني للدراويش في تحقيق الفوز والثلاث نقاط متسلحا بالأرض لتعزيز مكانة الفريق في الجدول، حيث حصد الدراويش 3 انتصارات على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، لمواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبي ومنافسة الكبار على المراكز الأولى بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على الأهلى.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل 9 مباريات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.