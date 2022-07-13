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منتخب اليد يواجه المغرب فى ثانى لقاءات أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد -  

يخوض منتخب مصر الأول بكرة اليد  فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء ، مواجهة أمام المغرب فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيقها مصر على صالة حسن مصطفى و الصالة الدولية يالسادس من أكتوبر .

 

و يسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى مواصلة تحقيق الفوز بعد النتيجة القوية التى حققها فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط . 

 

و يعول الجهاز الفنى أمال عريضة على اللاعبين اللذين تألقوا فى ضربة البداية أمام الكاميرون ، أمثال أكرم يسرى الذى حصد لقب أفضل لاعب فى المباراة و أحمد هشام سيسة و أحمد خيرى و الحارس محمد على .

 

 

 ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

 

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

 

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

 

 

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية يوم واحد فقط فى وقفة عرفات الجمعة الماضية ، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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