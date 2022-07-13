شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدورى أمام غزل المحلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة والنصف مساء السبت المقبل، على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الاهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر

كما يخوض الزمالك يوم 21 يوليو الجارى مباراة حاسمة أمام غريمه الأهلى فى نهائي كأس مصر عن نسخة الموسم الماضى.

الزمالك وسموحة فى الدوري

كما يخوض الزمالك لقاء أمام نظيره سموحة يوم الأحد الموافق 24 يوليوالجارى في الساعة التاسعة مساءً.

الزمالك وفيوتشر فى الدوري

يختتم الزمالك مباريات شهر يوليو مع فيوتشر يوم 28 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.