شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم الأربعاء الاستعداد لمباراته ضد بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، حيث يتدرب الفريق الأحمر بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد فيوتشر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز في تجهيز كل لاعبيه جيدا لمباراة فيوتشر، ووضع برنامج التحضير لموقعة الفريق السماوي وبدء دراسة المنافس بالفيديو والتحدث مع اللاعبين أسلوب اللعب الذي ينوي الاعتماد عليه في هذه المباراة، بخلاف التعرف على موقف اللاعبين المصابين المتاحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في هذه المباراة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى فى مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.