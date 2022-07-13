شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بتفسير الأخطاء التحكيمية بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

وأصدر المقاولون العرب بيانا رسميا جاء كالتالى: "يضع نادى المقاولون العرب القائمين على الكرة المصرية ولجنة الحكام أمام مسئولياتهم، خاصة أن الأخطاء التى شهدها لقاء الفريق أمام الزمالك تأتى استمرارا لسلسلة من الحالات التحكيمية الغريبة ضد الفريق وما يدعو للتساؤل والحصول على إجابة واضحة أن يكون الحكم أمين عمر عاملا مشتركا فى مباراتين خلال 3 أسابيع أمام الإسماعيلى ثم الزمالك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون تعرض لأخطاء واضحة ولا تحتاج الاجتهاد فيما يتعلق بهدف الزمالك الذى جاء من خطأ واضح قبل الهدف، وكان يجب الرجوع وإلغاء الهدف، كما تغاضى الحكم وحكام الفار عن إعادة ضربة جزاء الفريق بعد تقدم حارس الزمالك الواضح كما أثبتت كل اللقطات.

وأوضح فتحى أن المقاولون يعانى من الأخطاء التحكيمية وتقدم بأكثر من احتجاج، ويحتاج النادى تفسيرا واضحا خاصة أن هذه الأخطاء تؤثر على مسيرة الفريق.