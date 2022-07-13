شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدورى أمام بيراميدز

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء السبت المقبل، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الاهلى أمام بيراميدز بالدوري

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

المواجهة الاخيرة بين الاهلى وبيراميدز

انتهت آخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف وحسام حسن وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.