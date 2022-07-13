شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 20 مباراة جمعت الإسماعيلى وسموحة قبل صدام الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق سموحه اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش دخلوا معسكرا مغلقا مساء الإثنين، استعدادًا لهذه المباراة الصعبة والتي يسعي من خلالها لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.

وتشهد هذه المباراة غياب محمد الشامي وأحمد مصطفي ثنائي الفريق لتعرضهما للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وتحمل مواجهة سموحه المقبلة رقم 21 بين الفريقين خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة فى المواسم المكتملة، وذلك منذ صعود المنافس إلى دورى الأضواء والشهرة موسم 2010 / 2011.

حيث لعب الإسماعيلى 20 مباراة، فاز 8 تعادل 7 خسر 5، له 31 هدفًا عليه 26 هدفًا، كلين شيت 5 مباريات، وسجل للدراويش 19 لاعبًا

* الدورى العام



لعب 17 مباراة فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 29 هدفًا عليه 24 هدفًا كلين شيت 4 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 3 تعادل 3 خسر 2، له 13 هدفًا عليه 13 هدفًا، كلين شيت مباراة واحدة

ملعب سموحه فاز 4 تعادل 3 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 19 لاعبًا وهم إيمانويل بناهينى ودييجو كالديرون وشكرى نجيب 3 أهداف لكلا منهم، وأحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو وبنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي هدفين لكلا منهم، وأحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهما

* كأس مصر



لعب مباراتين تعادل 1 خسر 1 له هدفًا عليه هدفين كلين شيت صفر ” الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة ”

سجل الهدف .. شوقى السعيد

* كأس رابطة الأندية المحترفة



لعب مباراة فاز 1، له هدفًا عليه صفر، كلين شيت لقاء

سجل الهدف .. عبد الرحمن مجدي