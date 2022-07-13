عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مان يونايتد ضد ليفربول.. كيف دعم محمد صلاح الموهبة زيدان إقبال

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

لفت الموهبة العراقية زيدان إقبال نجم مانشستر يونايتد الواعد الأنظار بقوة خلال مباراة فريقه الودية أمام ليفربول في كأس بانكوك.



وحقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ليفربول بنتيجة 4-0 (الثلاثاء) في كلاسيكو ودي إنجليزي جمع بين الغريمين على لقب كأس بانكوك في إطار جولتهما الإعدادية للموسم الجديد والتي بدأت في العاصمة التايلاندية.

ومنح الهولندي إيريك تين هاج زيدان إقبال فرصة ذهبية بالمشاركة في الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، والتي اتسمت بالمتعة والإثارة رغم كونها ودية.

وقام النجم العراقي الواعد بتقديم عدة لمسات سحرية خلال الكرات التي قام بتمريرها لزملائه، وأظهرت مهارات مميزة على الصعيد الهجومي تنبئ بأنه سيترك بصمات مميزة مع مان يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وعقب المباراة حصل زيدان إقبال على دعم خاص من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي قام بمنحه قميصه بعدما قام نجم العراق بطلبه، وهي اللقطة التي أظهرتها لقطات فيديو وبعض الصور التي تم التقاطها بعد اللقاء.

وأثارت تلك اللقطة تفاعلا كبيرا بين الجماهير العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أن لفتة محمد صلاح ستسهم في منح زيدان إقبال المزيد من الثقة خلال مشواره القادم مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن محمد صلاح شارك في نصف الساعة الأخير من اللقاء، لكنه لم يتمكن من قيادة ليفربول لتعديل النتيجة، ليستهل الريدز فترة الإعداد بهزيمة ثقيلة أمام الغريم التقليدي.