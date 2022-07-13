شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاربعاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما أقيمت أمس الثلاثاء، 4 لقاءات قوية جمعت البنك الأهلى مع غزل المحلة، وطلائع الجيش مع بيراميدز، بجانب مباراتى الزمالك مع المقاولون العرب، والأهلى مع فيوتشر.

مواعيد مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز

الاربعاء

الاسماعيلى & سموحة..6.30 مساء على استاد الاسماعيلية

المصرى & فاركو..6.30 مساء على استاد برج العرب

انبى & الجونة..9 مساء على استاد بتروسبورت

الخميس

إيسترن كومبانى & مصر المقاصة..6.30 مساء على استاد بتروسبورت

سيراميكا & الاتحاد السكندري..9 مساء على استاد المقاولون العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.