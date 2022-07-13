بعد فوز الزمالك ورباعية الأهلي وتعادل بيراميدز.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوزه على حساب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 24 من البطولة التي تشهد تنافساً قويا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقبها.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، كما اكتسح الأهلي فريق فيوتشر برباعية نظيفة في اللقاء الذي شهده ملعب "السلام"، فيما تعثر بيراميدز في سباق المنافسة بعد تعادله مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مواجهات الزمالك والأهلي وبيراميدز كما يلي: