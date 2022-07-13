شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثلاثى تنس الطاولة فى الإسماعيلى إلى منتخب مصر للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم رسل أسامه وياسين الصيرفي وعبد المالك أشرف ثلاثي فريق تنس الطاولة بالنادي الإسماعيلي، إلى معسكر منتخب مصر للناشئين بالقاهرة، ضمن البرنامج الإعدادي لبطولة افريقيا المقبلة والمقرر إقامتها يوم 20 يوليو الجاري بتونس.

يأتي ذلك بعد الأداء الذى ظهر على ثلاثي الدراويش خلال بطولة الجمهورية تحت سن 15 عاماً التى أقيمت مؤخرًا بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت اللاعبة رسل أسامة حصدت وصافة بطولة الجمهورية ” الميدالية الفضية ”، بينما فاز ياسين الصيرفي بالمركز الخامس، وحصل اللاعب عبد المالك أشرف على المركز السادس.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش يضم كلا من محمود السيد مديراً فنياً وحازم سالم مدرباً عاماً ويوسف وجدى مدرباً لقطاع الناشئين وأحمد ياقوت مدرباً لقطاع الناشئين وحسن غريب مدرباً لقطاع المدارس.