شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يوجه رسائل للجماهير بعد توليه قيادة منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر، على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026.

ونشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة".

وأكمل روي فيتوريا: "إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر".

واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".