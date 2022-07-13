شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 13/ 7/ 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، 3 مباريات مثيرة في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقي الإسماعيلي مع سموحة، والمصري مع فاركو، وإنبي مع الجونة.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة

في السادسة والنصف مساء اليوم، يلتقي فريق الإسماعيلي مع سموحة على استاد الإسماعيلية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بركلات الترجيح وحسم المركز الثالث في بطولة كأس الرابطة، في حين حقق سموحة الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر جولة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

في المقابل،

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل 9 مباريات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

موعد مباراة المصري وفاركو

يستقبل فريق المصري البورسعيدي في السادسة والنصف مساء اليوم، فريق فاركو علي استاد الدفاع الجوى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الفريق البورسعيدي الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف في آخر جولة، بينما سقط فاركو أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نفس الجولة.

وتقدم النادي المصري مع حسام حسن إلى المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 23 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً .

في المقابل، يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

موعد مباراة إنبي والجونة

وفى التاسعة مساء، يستضيف فريق إنبي نظيره الجونة على استاد بتروسبورت، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث سقط إنبي أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، بينما نجح الجونة في التعادل مع الأهلي بدون أهداف في نفس الجولة.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 وخسر في 7 لقاءات.

فى المقابل، يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 11 مباراة.