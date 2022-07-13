شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: سواريز يهتم بالتفاصيل الانضباطية.. وتركيزنا منصب على بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق نجح في تحقيق فوز كبير ومهم على فريق فيوتشر، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز، والتي يعتبرها واحدة من المواجهات المهمة في الوقت الحالي، وإن فوز الفريق اليوم يعكس شخصية الأهلي.
وقال عبد الحفيظ: "حققنا العديد من المكاسب في مباراة فيوتشر أبرزها الاطمئنان على جاهزية أكثر من لاعب عائد من الإصابة، خاصة أحمد عبد القادر، إلى جانب ظهور الروح"، مؤكدًا أن المدير الفني يهتم بالتفاصيل الانضباطية وأمور خاصة بالتركيز في التدريب وفي المحاضرات، وهو أمر يسعده بشكل شخصي، لا سيما أن حالة الانضباط تنعكس سريعًا على اللاعبين وهو ما ظهر خلال مباراة فيوتشر.
وأضاف: "المدير الفني ريكاردو سواريز طالب اللاعبين بالهدوء بين الشوطين خلال مباراة فيوتشر مع الاستمرار في الحفاظ على الكرة لعدم فقد أي لاعب بعد خروج محمد هاني وطاهر محمد طاهر للإصابة".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أمامه مباراة مهمة جدا يوم السبت المقبل أمام بيراميدز، وأنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق.
وأكد مدير الكرة أن الجميع تركيزهم في الوقت الحالي منصب على بطولة الدوري دون النظر إلى ضغط المباريات أو الغيابات، وقال إن من يشارك يقدم أقصى ما لديه.
وأوضح عبد الحفيظ أن محمد عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف، وفضل الجهازان الطبي والفني استبداله، ومحمد هاني اشتكى من العضلة الأمامية فيما شعر طاهر محمد طاهر بألم في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن الثنائي يجريان أشعة للوقوف على حجم الإصابة.