شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: سواريز يهتم بالتفاصيل الانضباطية.. وتركيزنا منصب على بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق نجح في تحقيق فوز كبير ومهم على فريق ‏فيوتشر، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 24 في ‏بطولة الدوري الممتاز، والتي يعتبرها واحدة من المواجهات المهمة في الوقت الحالي، وإن ‏فوز الفريق اليوم يعكس شخصية الأهلي.‏

وقال عبد الحفيظ: "حققنا العديد من المكاسب في مباراة فيوتشر أبرزها الاطمئنان على جاهزية ‏أكثر من لاعب عائد من الإصابة، خاصة أحمد عبد القادر، إلى جانب ظهور الروح"، مؤكدًا أن ‏المدير الفني يهتم بالتفاصيل الانضباطية وأمور خاصة بالتركيز في التدريب وفي ‏المحاضرات، وهو أمر يسعده بشكل شخصي، لا سيما أن حالة الانضباط تنعكس سريعًا على ‏اللاعبين وهو ما ظهر خلال مباراة فيوتشر.‏

وأضاف: "المدير الفني ريكاردو سواريز طالب اللاعبين بالهدوء بين الشوطين خلال مباراة ‏فيوتشر مع الاستمرار في الحفاظ على الكرة لعدم فقد أي لاعب بعد خروج محمد هاني وطاهر ‏محمد طاهر للإصابة". ‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أمامه مباراة مهمة جدا يوم السبت المقبل أمام بيراميدز، ‏وأنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق. ‏

وأكد مدير الكرة أن الجميع تركيزهم في الوقت الحالي منصب على بطولة الدوري دون النظر ‏إلى ضغط المباريات أو الغيابات، وقال إن من يشارك يقدم أقصى ما لديه.‏

وأوضح عبد الحفيظ أن محمد عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف، وفضل الجهازان الطبي ‏والفني استبداله، ومحمد هاني اشتكى من العضلة الأمامية فيما شعر طاهر محمد طاهر بألم في ‏العضلة الخلفية، مؤكدًا أن الثنائي يجريان أشعة للوقوف على حجم الإصابة.‏