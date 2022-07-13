شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: نحاول خلق ثقافة الاستحقاق داخل الأهلي.. وهدفنا وضع شخصية واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه برباعية على فيوتشر، مؤكدا: "كنا عارفين من قبل المباراة أنها مهمة بالنسبة لنا، وكل مباراة بالنسبة لنا ستكون بمثابة نهائي، ودائما المباراة القادمة أهم شيء بالنسبة لنا".

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعدت جدا بمجهود اللاعبين فى المباراة لأنهم عملوا تدريبات يومية ممتازة، وهناك خطة للمباراة نحاول تطبيقها وإظهارها في المباريات، ولكنها تحتاج وقتا للظهور بشكل كامل، ولكن أحب أن أحيي اللاعبين لأنهم خلال أسبوع أدوا تدريبات جيدة حتى يكونوا جاهزين للمباراة وللظهور بشكل جيد".

وأوضح سواريز: "أشكر الجمهور الرائع الذي دعمنا أثناء المباراة أنتم مهمين بالنسبة لنا لن الطريق طويل، وأكيد ستكون هناك مباريات لن تسير بنفس الأداء الذي ظهرنا عليه في مباراة فيوتشر، ودعم الجماهير مهم لمنح الثقة للاعبين".

وأردف: "كان مهما التحكم في مجهود اللاعبين من أجل ادخار جزء من مجهودهم للمباريات القادمة، واللاعبون على مستوى ذكاء عالٍ وأن أمامهم أكثر من مباراة مهمة في الفترة القادمة، ولم يكن هناك التنظيم الجيد بعد الشوط الأول ولكن قدرنا غلق الخطوط وتقريب المساحات، وكان مهم عدم استقبال أهداف لأن بدون استقبال أهداف نكون الأقرب للفوز في المباراة".

وواصل سواريز: "كل مباراة لها أحداثها الخاصة بها وكل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، وأثناء الأسبوع اللاعبين تعمل انتظارا لاستدعاء أىّ منهم للمشاركة في المباريات كما حدث في مباراة فيوتشر، ونحاول خلق ثقافة استحقاق داخل الأهلي ومن يعمل أكثر سيكون له الحق أن يلعب".

واستطرد: "جئت إلى هنا من وقت قليل وقلت أمامنا تحد كبير، نسعى لأن نضع شخصية واضحة في الملعب وأن يكون الفريق ثابت ومتوازن ويضغط بقوة ويصبح هجومه مميزا، وسوف يكون هناك عروض قوية ترضى الجماهير ولكن نحتاج إلى وقت ومع ضغط المباريات تكون الأمور أصعب".

وشدد شواريز: "كان لدينا طريق محدد نعمل به، كان لا بد من تنظيم الفريق دفاعيا في المقام الأول، والأسبوع الماضي حصلنا على وقت وعملنا على الجوانب الهجومية، كان مهما أن يستوعب اللاعبين الأفكار وكيفية تطبيقها في الملعب، لكن ما زال أمامنا طريق نسير به".

وأضاف: "كل مدرب له أسلوبه وهناك أكثر من طريقة للفوز، ولا توجد طريقة ثابتة، كل الأفكار متاحة، وشخصيا لدي أفكار وأسلوب وطريقة لا أتنازل عنها وهو هدفي للفوز وتحقيق الألقاب وهناك منافسة قوية بين المدربين مثل مصارعة قوية لحصد الألقاب".

وأكد سواريز: "اللاعبون لديهم كل الاستحقاق في الفوز، وأبعث لهم هذه الرسالة بالتأكيد على ضرورة العمل والاجتهاد، ومن يجلسون على الدكة سوف يشاركون في الوقت المناسب".

وعن وجود مدربين برتغاليين في مصر، رد قائلا: "المدرب البرتغالي له قيمته في الدول خارج البرتغال، في مصر هناك مدربون مصريون مميزون، وسعيد جدا بوجودي في مصر والأهلي، وأهدافي سهلة وأهمها الرد على ثقة إدارة الأهلي بي وأحاول أن أساهم في تطور الكرة المصرية".

وانتقل للحديث عن بدر بانون الذي لم يتدرب مع الفريق منذ قدومه تمهيدا لانتقاله صوب قطر القطري، قائلا: "بدر بانون لاعب في الفريق وذكرت أن لكل لاعب أهميته وسوف اعتمد على الجميع، الأمور واضحة بيني وبين الجميع، لا بد من إظهار مستوى عالٍ من التنافس لاختيار الأفضل، مباراة فيوتشر أغلقنا صفحتها والتركيز أصبح منصبا على القادم".