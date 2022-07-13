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علي ماهر : فيوتشر حقق أهدافه بالتأهل إلى أفريقيا.. واللاعبون كانوا بعيدين عن تركيزهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الخسارة الكبيرة واردة في كرة القدم، ولكن فريقه خاض 4 مباريات خلال 13 يوما، منهم قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى نجاح الفريق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية منح للاعبين شعور بأنهم حققوا انجاز .

 

وأضاف علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "اليوم لم يكن أحد من اللاعبين في حالته الطبيعية، ولكن أشكر الجميع بعد فترة من ضغط المباريات".

 

وتابع علي ماهر: "الأهلي يلعب بأهداف مختلفة ودافع كبير ولكن فيوتشر وصل لهدفه بالتأهل لإفريقيا وحققت لقب، وكل لاعبي فريقي بعيدين عن حالتهم، وواجهنا فريق كبير مثل الأهلي".

 

وواصل علي ماهر: "توقعت سيناريو المباراة لأنني ذاكرت الفريق جيدًا، ولكن اللاعبين كانوا بعيدين عن تركيزهم"، مضيفاً: "سوف نعمل على تغيير فكر وعقلية اللاعبين وشخصياتهم في الفترة المقبلة ليكونوا مثل الأهلي والزمالك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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