طبيب الأهلي: محمد هاني اشتكى من آلام فى العضلة الأمامية ويخضع لفحص طبى

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن محمد هاني لاعب الفريق، اشتكى من آلام في العضلة الأمامية، خلال مواجهة فيوتشر أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

واشتكى هاني من الإصابة بعد مرور أول ربع ساعة من المباراة، ففضَّل الجهاز الفني استبداله والدفع بكريم فؤاد في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وأوضح أبو عبلة أن هاني سوف يخضع لفحص طبي خلال مران الفريق اليوم الأربعاء، لبيان حجم إصابته والاطمئنان عليه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم السبت المقبل 16 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.