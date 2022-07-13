النحاس يضم 22 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 22 لاعبا للسفر إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا بالجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى: أحمد يحيى وصبحى سليمان وفارس السيد وهشام صلاح والسيد سالم، وصبرى رحيل وسعيدو سمبورى ومحمود شبانة وكريم يحيى وعبدالله نصيب ومورو ساليفو وخالد الغندور، ومروان عطية وعبد الغنى محمد كريم الديب وأحمد عادل "ميسى"، وأحمد نبيل "مانجا" وإبراهيم حسن وأحمد راشد ومابولولو ومحمد أحمد "إيتو"، وبنجامين.

ويغيب عن الفريق كل من الحارس محمد عبد المنصف بعد أن اشتكى بسخونية ونزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفنى بمنحه راحة، وفوزى الحناوى وكريم ممدوح ومحمد عبد السلام ومروان النجار ونادر رمضان لأسباب فنية وإصابات.