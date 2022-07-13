شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو سيسيه للفيفا بعد هروبه قبل نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو الزمالك شكوى ضد الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق، والذي جمع تعلقاته ورحل عن النادي منذ ما يقرب من أسبوع بحجة أن عقده انتهى مع الزمالك بحلول 30 يونيو الماضي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه سيتم تقديم شكوى للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم والمقرر لها 30 أغسطس المقبل، في حين أن اللاعب غادر النادي وجمع متعلقاته كاملة من النادي بداعي أن عقده ينتهي 30 يونيو، ومن المنتظر أن يقدم الزمالك الشكوى خلال الأيام المقبلة في حالة عدم عودة اللاعب للنادي قبل نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على استبعاد الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء من المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب أسباب فنية وعدم اقتناعه بمستواهم الفني خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن البرتغالي فيريرا قرر عدم الاستعانة بالثلاثي واكتفى باستبدالهم بمجموعة الناشئين المتواجدين مع الفريق أمثال محمد طارق وحسام عبد المجيد، بخلاف توظيف بعض اللاعبين الحاليين في مراكز الثلاثي وهي الدفاع والظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يرحل الثلاثي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن حازم إمام عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التجديد له حتى الآن، أما المثلوثي وعلاء فستتم الموافقة على رحيلهما في حالة تلقيهما عروضا قوية.

واستبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.