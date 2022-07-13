الامارات | اتحاد التنس يطلق «متجر التسوّق الإلكتروني»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يطلق «متجر التسوّق الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد التنس على موقعه الرسمي خاصية «التسوق الإلكتروني» والتي تتيح للجمهور شراء المنتجات الرياضية كافة المتعلقة برياضة التنس، مثل المضارب والملابس والمنتجات الأخرى، لينضم بذلك إلى الاتحادات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال بيان صحافي: «سيتم أيضاً إضافة شركات وعلامات تجارية أخرى لبيع المنتجات الرياضية وبعروض مغريه للجمهور»، وفي سياق متصل تم الاتفاق مع شركة «توصيل» اللوجستية للقيام بعملية توصيل المبيعات إلى المتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وعبر الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، عن سعادته بإضافة متجر التسوق الإلكتروني الذي يهدف لتسهيل ممارسة لرياضة التنس ونشر ثقافة اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي، ولأهمية التنس كرياضة نموذجية يتم ممارستها بين أبناء المجتمع.

وقال المرزوقي: «هدفنا تطوير آليات العمل والتسويق والترويج لتنس الإمارات وفقاً للمواصفات العالمية والاستفادة من التجارب المتطورة».

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