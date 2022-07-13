الامارات | منتخب القوس والسهم يشارك في «ألعاب التضامن الإسلامي» بـ6 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يشارك في «ألعاب التضامن الإسلامي» بـ6 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس اتحاد القوس والسهم عبدالله الظنحاني، أهمية المشاركة المرتقبة، ضمن وفد الإمارات، في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بمدينة قونية التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل.

ويستعد منتخب القوس والسهم لهذه الدورة بمعسكر إعداد داخلي في أكاديمية العلوم الشرطية، وتتبعه المرحلة الثانية من الإعداد والتحضير في تركيا من 27 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل.

ويتكون المنتخب من ستة لاعبين ولاعبات هم: مها الحوسني وعائشة آل علي وفاطمة راشد وعبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي. وتُقام هذه النسخة من دورة التضامن الإسلامي بمشاركة نحو 3000 رياضي يمثلون 56 دولة على مستوى العالم يتنافسون في 24 رياضة متنوعة.

وقال الظنحاني: «الطموحات قائمة دائماً لتحقيق مشاركات جيدة للإمارات».

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