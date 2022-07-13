الامارات | صفقات «سيتي» القوية تتواصل.. رودري يمدد عقده حتى 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات «سيتي» القوية تتواصل.. رودري يمدد عقده حتى 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مانشستر سيتي بقوة الكشف التدريجي عن صفقاته استعداداً للموسم الجديد 2023/2022، بعد أن أعلن، أمس، (الثلاثاء) توقيع الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري)، لاعب خط وسط، عقداً جديداً مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيبقيه مع النادي حتى عام 2027.

ويأتي تمديد العقد لثلاث سنوات بعد ضم سيتي للاعب وسط إنجلترا كالفن فيليبس، ليلعب في قلب خط الوسط، ليحل محل المخضرم فرناندينيو الذي رحل عن صفوف الفريق.

وكانت مانشستر سيتي قد تعاقد رسمياً مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في صفقة مدوية مقابل 60 مليون يورو، تعتبر حتّى الآن الأبرز في سوق الانتقالات الصيفي على أمل أن يساعد فريقه على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحلم بها «سيتيزنس».

وتم تقديم هالاند القادم من بوروسيا دورتموند الألماني في حفل أقيم الأحد تابعه قرابة 5000 مشجع تحت أشعة الشمس للترحيب بالمهاجم.

وتمكن سيتي من تفعيل بند شراء هالاند مقابل مبلغ يعتبر زهيداً مقارنة مع أهدافه الـ86 في 89 مباراة بقميص ناديه الألماني، وبالنسبة للاعب يملك في سن الـ21 عاماً هامشاً كبيراً من التطور.

كما يعتبر هالاند السلاح الأبرز للإسباني بيب غوارديولا، في دوري الأبطال، حيث سجل 23 هدفاً في 19 مباراة، في سعي مدرب برشلونة الإسباني السابق لإحراز لقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى مع سيتي، بعدما سبق له أن قاده للفوز بلقب الدوري أربع مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة.

رودري: سيتي يقدم لي أفضل فرصة

انضم رودري، البالغ من العمر 26 عاماً إلى سيتي في 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه إسترليني (59.15 مليون دولار)، وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رودري لموقع النادي «حققنا نجاحاً كبيراً منذ قدومي إلى هنا، وهو ما يجعلني في غاية الفخر. ولكن وبكل صراحة، فقد جعلني هذا النجاح أكثر نهماً. بمجرد أن تبدأ بالفوز بألقاب كبيرة، فإنك لا تريد التوقف».

وأضاف «أشعر بأن سيتي يقدم لي أفضل فرصة للفوز بالألقاب، ولهذا أنا سعيد للغاية للبقاء هنا لفترة أطول».

وقال تكسيكي بيجيريستين مدير الكرة في مانشستر سيتي، إنه سعيد لموافقة اللاعب على الصفقة. وأضاف «إنه المثال المثالي لما يجب أن يكون عليه أحد كبار اللاعبين المحترفين. يمتلك نهجاً رائعاً، ويعيش حياته بالطريقة الصحيحة، ويعتني بجسده ويتدرب بقوة كل يوم. هذا هو حلم المدرب، وأعرف أن بيب (غوارديولا) يحب العمل معه». وتابع «تحسن مستواه كثيراً منذ مجيئه إلى هنا، وبالنسبة لي فهو الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه».

محرز في الطريق

يتجه المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز نحو تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي، حتى 2025، وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بسيتي، الفريق الذي وصل إليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بحسب «ليكيب».

لكن الجزائري البالغ 31 عاماً الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا على صعيد كل المسابقات (24 هدفاً بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازماً على مواصلة مشواره مع الـ«سيتيزينس».

وبدأ الطرفان منذ فترة التفاوض على تمديد العقد، ويبدو أنهما اقتربا من الاتفاق على بقاء قائد المنتخب الجزائري في «استاد الاتحاد» حتى عام 2025.

وخاض محرز 189 مباراة في جميع المسابقات بقميص سيتي، مسجلاً 63 هدفاً مع 43 تمريرة حاسمة، ليسهم في إحراز فريقه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

كما توج الجزائري مع سيتي بكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات، وبالكأس الإنجليزية مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2021.

بطاقة اللاعب رودري

العمر 26 عاماً.

الرقم 16.

المركز: وسط دفاعي.

الجنسية: الإسبانية.

أتليتكو مدريد: 2018-2019.

فياريال: 2015-2018.

السيتي: منذ 2019 حتى 2027.

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