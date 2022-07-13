الامارات | النصر يتعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا حتى عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نابولي الإيطالي. وقال النصر في حسابه على تويتر «وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر، عقداً مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده دافيد أوسبينا، وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لسنتين، متمنين له التوفيق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news