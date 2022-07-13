الامارات | خليفة عبدالله: دعاء الوالدين حفظ لي مكانتي اجتماعياً ورياضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة عبدالله: دعاء الوالدين حفظ لي مكانتي اجتماعياً ورياضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق الوصل السابق، وفريق العربي في الموسم الماضي خليفة عبدالله، اعتزازه بتسجيله لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم الإماراتية والبالغ نحو 10 ثواني في المباراة التي جمعت الوصل مع دبا الفجيرة في الموسم الرياضي 2011- 2012، معبراً عن سعادته بتسجيل هذا الهدف التاريخي وهو يرتدي قميص نادي الوصل، وإسعاد جمهور الإمبراطور، منوهاً إلى أن ظروفاً عائلية صحية أبعدته عن الملاعب لفترة محددة رافق فيها والده في رحلة علاج خارجية أفقدته مكانه الرئيس بالفريق.

وأكد خليفه عبدالله، لـ«الإمارات اليوم» أن دعاء الوالدين حفظ له مكانته المجتمعية والرياضية، لذلك فإن هدفه الأسرع مايزال في الذاكرة وعطاؤه الكروي مميز، ووصف اللاعب مستقبل الكرة الإماراتية بالمميز وأن المنتخب الوطني سيعود قوياً في الفترة المقبلة، واصفاً المدرب عيد باروت بأنه مدرب مميز، متمنياً أن يعود إلى التدريب قريباً لدعم الكرة الإماراتية.

وقال إن باروت وراء بروزه وتسجيله للهدف التاريخي، إضافة إلى مدربه مستكشف موهبته حسين الشيباني، وتالياً نص الحوار.

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