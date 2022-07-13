الامارات | إنتر يعلن رحيل التشيلي فيدال

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يعلن رحيل التشيلي فيدال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي. وقال إنتر في بيان «يُعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو، أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي»، مضيفاً «يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع نيراتسوري، وتوج خلالهما بثلاثة ألقاب».

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