الامارات | شرط عيناوي «ذكي» وراء موافقة ريبروف على تجديد عقده مع «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط عيناوي «ذكي» وراء موافقة ريبروف على تجديد عقده مع «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت شركة نادي العين لكرة القدم، بقيادة رئيسها الدكتور مطر الدرمكي، في ملف تجديد عقد مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، إذ كانت قد وضعت شرطاً ذكياً للغاية أجبر المدرب على تجديد العقد حتى الصيف المقبل، وذلك في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى إمكانية رحيل المدرب عن الفريق نظراً لانتهاء عقده مع الفريق وحصوله على العديد من العروض، خصوصاً من أندية أوكرانية.

وتمثل الشرط الذكي الذي جرى وضعه في عقد المدرب الأوكراني في بداية الموسم المنصرم بأن عليه أن يدفع شرطاً جزائياً لإدارة نادي العين في حال حقق أي لقب في الموسم الأول وقرر عدم تجديد عقده، خصوصاً أن الطرفين كانا قد اتفقا على التعاقد لمدة موسم واحد تجنباً للعقود الطويلة التي دفعت إدارة العين ثمنها سابقاً.

وكان وضع بنداً في عقد المدرب بمثابة تنبؤ لإدارة النادي بقدرات المدرب على إعادة «الزعيم» لمنصات التتويج، والحفاظ على الاستقرار الفني، إذ منذ رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش لم يعش حالة من الاستقرار، وتسبب ذلك في ابتعاد الفريق عن منصات التتويج قبل أن يعود في الموسم الماضي ويحقق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

واعترف سيرجي ريبروف بوجود البند في عقده، وقال لصحيفة «فوتبول 24» الأوكرانية إن السبب وراء عدم المخاطرة بمغادرة وظيفته في فريق العين والبحث عن مهمة جديدة كان بسبب وجود بند في العقد، وأن نادي العين قرر أن يستخدمه لتجديد العقد، كاشفاً أن القيمة مكلفة للغاية.

وقال المدرب الذي يستعد للوصول إلى الإمارات خلال أسبوع لقيادة الفريق إلى المعسكر الخارجي إن إدارة النادي سألته إذا كان مستعداً لتجديد العقد أم لا، وأضاف: «النادي كان لديه الخيار لأنني إذا رفضت التجديد فإنني كنت سأكون مجبراً على دفع مبلغ كبير». ومثل الإبقاء على خدمات المدرب ريبروف ركناً أساسياً في المشروع العيناوي الساعي لبناء فريق قوي خلال خمس سنوات لتحقيق دوري أبطال آسيا، إذ وجدت الإدارة في المدرب الأوكراني ضالتها خصوصاً أنه بنى فريقاً يمزج بين الخبرة والشباب بمعدل أعمار يصل إلى 24 سنة، كما أنه استفاد من أكاديمية النادي، وأعطى الثقة للثنائي الشاب محمد عباس وخالد البلوشي اللذين دخلا التشكيلة الأساسية.

وعلى مدار المواسم الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ رحيل المدرب السابق الكرواتي زوران ماميتش، ظلت الإدارة العيناوية تبحث عن مدرب قادر على مواكبة التطلعات، وقد أظهر ريبروف نجاحه مبكراً، إذ استطاع معادلة أفضل انطلاقة للعين في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين بالفوز في أول أربع جولات متتالية، والمسجلة باسم زوران. على جانب آخر، يواصل لاعبو فريق العين الخضوع للفحوص الطبية الروتينية، وذلك بمستشفى برجيل بمدينة العين، ومن المقرر أن يصل جميع لاعبي الفريق الأجانب، وعلى رأسهم التوغولي لابا كودجو، إلى الدولة خلال اليومين المقبلين للخضوع للفحوص الطبية.

الفريق يسافر بطائرة خاصة إلى ألمانيا

بحسب برنامج المعسكر الذي اعتمده النادي فإن البعثة ستغادر يوم الثلاثاء المقبل بطائرة خاصة إلى مدينة باد جوجيج الألمانية، مكان إقامة المرحلة الأولى من المعسكر الذي يستمر حتى 31 الجاري، ويخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين، على أن تتوجه بعدها البعثة إلى مدينة جينبرج النمساوية للدخول في المرحلة الثانية من التحضيرات التي تستمر حتى 21 أغسطس، ويخوض خلاله «الزعيم» ست مباريات تجريبية. يذكر أن إدارة النادي كانت قد شرعت اتصالاتها بعدد من الأندية السعودية التي تقيم معسكراتها الصيفية في أوروبا، وذلك من أجل الترتيب لمواجهتها ودياً خلال المعسكر، في وقت لايزال فيه مصير بديل الأرجنتيني كريستيان جوانكا غير واضح، إذ تبذل الإدارة مساعيها للحصول على خدمات اللاعب من ناديه الشباب السعودي، فيما لدى الإدارة خطة بديلة في حال تعثر المفاوضات.

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