الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلم

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دبي دخل في مفاوضات مع اللاعب ريان يسلم، عقب رحيله عن صفوف نادي العين، إذ طرحت إدارة النادي اسم اللاعب على مدرب الفريق الذي أبدى موافقته على التعاقد مع يسلم.

صفقة

عرض أحد أندية دوري أدنوك لاعبين، أحدهما من المقيمين، لإتمام صفقة تبادلية مع نادٍ آخر للظفر بخدمات لاعب شاب تألق بشكل كبير في الموسم الماضي، ومازال النادي الذي يملك بطاقة اللاعب الشاب متحفظاً على العرض رغم تميز اللاعبين المعروضين عليه.

تدريب

عرض لاعب أجنبي أمضى في الدوري الإماراتي سنوات طويلة على إدارة النادي السماح له بالعمل في قطاع الناشئين، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم المنصرم لتقدّمه في العمر، لكن النادي لم يبتّ بالعرض بشكل قاطع.

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