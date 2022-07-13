«بحق النبي محمد».. مشجعة تايلاندية تترجى محمد صلاح لتلبية طلبها «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

خطفت إحدى المشجعات التي تواجدت في ملعب "راجامانجالا" الدولي في بانكوك بتايلاند، لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأنظار بعدما طلبت الحصول على قميص النجم العربي المصري محمد صلاح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشجعة عقب نهاية المباراة وهي تترجى محمد صلاح ليمنحها قميصه.

وأظهر الفيديو المشجعة وهي ترفع لافتة مكتوب عليها "محمد صلاح نحن نحبك.. بحق النبي محمد أرجوك أعطيني التيشيرت".

ولم يتبين ما إن كان "الفرعون المصري" قد استجاب أو حتى انتبه لطلب المشجعة التايلاندية.

وشارك صلاح في النصف ساعة الاخيرة من المباراة التي خسرها ليفربول أمام مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وهذه هي المباراة الأولى لليفربول ومانشستر يونايتد ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).