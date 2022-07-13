الأهلي يبدع ويمتع ويكتسح فيوتشر برباعية نظيفة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد "الاهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري.

وخاض الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 45 نقطة، حصدها من 21 مباراة، بواقع الفوز في 13 مباراة، والتعادل في ستة، وخسارة مواجهتين.

وبينما فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة حصدها من 23 مباراة، بواقع 11 فوزًا و6 تعادلات و6 هزائم.

تقدم الأهلي عن طريق لاعبه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 22، بعد تسديدة قوية عمرو السولية العائدة من جنش ثم رأسية صلاح محسن في القائم وتعود لأفشة الذي سدد في شباك جنش.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/OwBLMyR6BUpte

وفي الدقيقة 42، عزز التونسي علي معلول تقدم الأهلي بالهدف الثاني من ركلة جزاء.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/BfzHWrif1ERqz

وفي الدقيقة 46 من الشوط الاول، عاد أفشة محرزاً الهدف الثاني له والثالث للأهلي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/T2AslUVmdro3F

وفي الشوط الثاني، نجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الرابع للأهلي بعد استغلال أفشة لتمريرة سعد سمير الخاطئة ثم التمرير إلى السولية ومنه إلى المنفرد عبد القادر في الدقيقة 58.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/J1tu7LcAuLArt

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48 من 22 مباراة متبقياً له مباراتين، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 39 محتلاً المركز الرابع بالتساوي مع سموحة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني .

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة .

خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد.

بينما ده فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد ، أحمد رفعت ، عمر كمال عبدالواحد

خط الهجوم: أحمد عاطف ، محمد فاروق .