اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/7/2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/7/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري، والزمالك يحافظ على صدارة الدورى بهدف حسام عبد المجيد فى مرمى المقاولون، وبيراميدز يعود أمام الطلائع فى +90 ويتعادل 2-2 ويحافظ على وصافة الدورى، وبعد التعاقد مع فيتوريا.. محاولات من بركات لإقناع بوميل بتدريب المنتخب الأوليمبى.

الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

نجح نادي الزمالك في الحفاظ علي صدارة ترتيب جدول الدورى بعد فوزه علي المقاولون العرب بهدف نظيف احرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36

بيراميدز يعود أمام الطلائع فى +90 ويتعادل 2-2 ويحافظ على وصافة الدورى.. فيديو