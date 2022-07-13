شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. مروان حمدى وزيزو يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم مروان حمدى مهاجم فريق سموحة، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره غزل المحلة، والتقى بيراميدز مع طلائع الجيش، وواجه الزمالك فريق المقاولون العرب، وفى الختام لعب الأهلى مع فيوتشر.

فيما صعد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي إلى المركز الخامس برصيد 8 أهداف بعد تسجيله هدفين لفريقه أمام فيوتشر، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

تصدر الثنائى مروان محسن لاعب سموحة وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وجاء جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.



