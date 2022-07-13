شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى ينجو من فخ الـVAR فى لقاء الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى* فيوتشر

المسابقة: الأسبوع الـ24 من الدورى المصرى

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم ساحة: محمد الحنفى

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: عمر فتحى

الحكم الرابع: صبرى إبراهيم

حكام الـVAR: محمود دسوقي - محمد عباس قابيل

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح الحنفى فى إدارتها بشكل جيد على الرغم من التدخل الخاطئ للـVAR فى صحة هدف الأهلى الأول، ولكن الحنفى كان له قرار آخر بعيدا عن التدخل الغير مبرر من الـVAR فى صحة الهدف، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 22 من الشوط الأول احتسب الحكم هدفا صحيحا لصالح الأهلى ويقوم الـVAR باستدعاء الحكم بداعى مخالفة تسبق الهدف، الحكم يشاهد المخالفة ويعود باحتساب الهدف، وتدخل غير مبرر من الـVAR فى حالة صحة الهدف الأول لصالح الأهلى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 39 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب فيوتشر چوناثان ضد حسام حسن، ولا يتردد الحكم فى احتسابها والـVAR يؤكد صحة القرار.

اللياقة البدنية: استخدام جيد لعنصر اللياقة البدنية والتواجد بالقرب من معظم المخالفات باستثناء عدم استخدام عنصر السرعة القصوى والدخول فى مسار اللعب فى بعض الحالات.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من حمدى فتحى وصلاح محسن ومحمد فخرى من الأهلى، كما أنذر عمر كمال من فيوتشر.

الحكام المساعدين: تعاون جيد فى احتساب الأخطاء القريبة وحالات التسلل بشكل متميز.

حكام الـVAR: تدخل غير مبرر من الـVAR فى هدف الأهلى الأول، حيث إنه لا توجد مخالفة تسبق الهدف.