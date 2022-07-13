شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 12/7/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري، واجتماع مرتقب بين الأهلى ومحمود كهربا لبحث أزمة إيقافه 6 شهور، وفخرى وزياد طارق ورقة سواريز للضغط على أفشة فى تشكيل الأهلى.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.